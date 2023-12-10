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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب يد الأهلي السابق: هدف القاضية وراء الفوز بالسوبر على حساب الزمالك

صدى البلد

قال كريم السعيد، نجم النادي الأهلي لكرة اليد السابق، إن الأحمر استحق الفوز على الزمالك، في كأس السوبر المصري.

وأضاف كريم السعيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لجماهير الأهلي، الفريقان قدما مباراة تليق بكرة اليد المصرية، والأهلي كان متسيدًا فيها منذ بدايتها وحتى نهايتها".

وأشار إلى أن الزمالك تعادل في اللحظات الأخيرة، ولكن بفضل تماسك الدفاع، تمكن الأهلي من التقدم بفارق هدف، ومن بعدها سجل الهدف الـ 26 بالقاضية.

وتابع: "القاضية ممكن؟ هناك توقيت تتمكن من خلاله تسجيل أهداف تجعل من الصعب على المنافس العودة في النتيجة، والأهلي فعل ذلك في اللحظات الأخيرة أمام الزمالك".

وأتم كريم السعيد تصريحاته قائلًا: "الأهداف الممتعة في كرة القدم تكون في البلس تسعين، أما في كرة اليد، يكون الهدف الذي يصنع الفارق في اللحظات الأخيرة، وهذا حدث في مباراة اليوم".
 

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