دويدار يكشف سر سلسلة انتصارات الزمالك

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق سر الانتصارات في الفترة الحالية، وذلك بعد الفوز على ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدف نظيف.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك الآن لديه العلامات الكاملة في مجموعته بكأس الكونفدرالية".

وأضاف: "الزمالك كان معتادًا على التعثر أمام الفرق الضعيفة.. المشوار طويل أمام الزمالك، ولاعبو الفريق يريدون إنجاح معتمد جمال، الذي قرر الاعتماد على اللاعبين الكبار".

وتابع: "اعتماد معتمد جمال على اللاعبين الكبار في الفريق، وإعادة الثقة للفريق، هي سر عودة الانتصارات للزمالك في الفترة الماضية".

وأكمل: "معتمد جمال يجعل اللاعبين الكبار في الفريق يتحملون المسئولية أمام الجماهير، وهم متحملون المسئولية بالفعل في الفترة الحالية".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "اللاعبون يحتفلون بالأهداف مع معتمد جمال، وهذه رسالة دعم له".