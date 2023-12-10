بقرار من مجلس الإدارة.. مفاجأة سارة لرموز الزمالك

قال أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، إن إدارة الأبيض تنوي إنشاء مدرج صغير لاستقبال رموز النادي في المباريات، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك للزمالك الفوز على ساجرادا.. جمهور الزمالك وفي لناديه.. جمهور أوروبي".

وأضاف: "في ظل ما كان يواجهه النادي، كان الجمهور هو الداعم له، وجمهور الزمالك يدعم الفريق أيًا كانت النتيجة، وهذا ما يجعله جمهور مختلف عن أي جمهور آخر".

وتابع: "اليوم كان مؤمن زكريا داخل نادي الزمالك، وكان في استقباله أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وهذه لافتة جميلة من النادي".

وأكمل: "إدارة الزمالك في نيتها توجيه الدعوات لرموز النادي في كل مباراة خلال الفترة المقبلة.. إدارة الزمالك تأخذ الأمور بهدوء، والنوايا صافية، لذا التوفيق حليفهم في الفترة الحالية".