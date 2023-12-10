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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر الأحد، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت متأخر السبت، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المدفعية استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب غزة لكن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة صوب المستشفى، مما ألحق به أضراراً وتلفيات.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، السبت، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع، ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، مضيفاً أن إسرائيل "قررت قتل كل من يتواجد في الشمال".

وأضاف أبو الريش في حديث مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن "الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية".

وتابع: "الوضع في الجنوب أيضاً كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".

وأضاف: "يتم أيضاً محاصرة مستشفى العودة بشمال القطاع، وتُسْتَهْدَف السيدات الحوامل اللواتي يتوجهن للمستشفى، وسقط عدد من الكوادر الطبية المتواجدة بالمستشفى ضحايا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".

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