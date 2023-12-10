نجم الزمالك السابق: أتمنى العفو عن أحمد فتوح وتجديد عقده

أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، على أهمية الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على حساب ساجرادا الأنجولي بالمباراة التي جرت مساء اليوم بالكونفدرالية.

وقال أحمد عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك كان في حاجة ماسة لهذا الفوز من أجل زيادة الثقة لدى الجهاز الفني واللاعبين بعد المرحلة الصعبة التي عاشوها بالفترة الأخيرة.

وتابع أحمد عبدالحليم، إن الزمالك في حاجة لإبرام عدد من الصفقات في ظل النقص الحاد في صفوفه، مضيفا إن الأداء تحسن كثيرا تحت قيادة المدرب معتمد جمال، والذي أعاد كل لاعب لمركزه المفضل وهو انعكس على أداء الفريق بشكل عام واختفت الأخطاء تدريجيا بعكس ما كان يحدث خلال فترة الكولومبي أوسوريو.

كما أعلن نجم الزمالك السابق، عن رغبته في استمرار الثلاثي المتمرد بصفوف القلعة البيضاء، بشرط التوصل لاتفاق مع أحمد فتوح على تمديد عقده مع الفريق، شمددا :" أتمنى العفو عن فتوح وتجديد عقده".

