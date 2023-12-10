عبد الوارث: ديفيز ساعد الأهلي على كسر تفوق الزمالك في اليد

أبدى محمد عبدالوارث نجم يد الأهلي السابق، سعادة كبيرة بالفوز الثمين الذي حققه الفارس الأحمر على حساب الزمالك، والذي قاده لحصد لقب السوبر المصري.

وقال محمد عبدالوارث ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي توج بالبطولة عن جدارة واستحقاق بعد تقدمه على منافسه الزمالك طوال أحداث اللقاء، مشددا على أهمية اللقب خاصة وأنه الأول في تاريخ الأهلي.

وأوضح عبدالوارث، أن الفترة الأخيرة شهدت تفوقا كبيرا للنادي الأهلي، الذي عمل على إحلال وتجديد فريقه من أجل السيطرة على الساحة المحلية والإفريقية بعد سيطرة دامت لعدة سنوات لحساب الزمالك، مضيفا إن ديفيد ديفيز ساعد لاعبي الأهلي على كسر تفوق الزمالك في كرة اليد.

وتابع :" الأهلي لم يظهر بنفس المستوى الذي ظهر به خلال لقاء الزمالك بالدوري، وذلك بسبب إصابة لاعبيه بالإجهاد، وهذا ما جعل المباراة تنتهي مع الثواني الأخيرة للمباراة".