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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشرفون على الانتخابات الرئاسية يتسلمون لجان الاقتراع

صدى البلد

بدأت مراكز الاقتراع استقبال ١٥ ألف قاض من المشرفون على الانتخابات الرئاسة 2024 لاسيما وأن عملية التصويت ستبدأ بعد قليل، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.

واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة ما يزيد على 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة لطباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وقبل بدء عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية بما يلي:

أولًا: إثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
ثانيًا: الاطلاع علي النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاص به وإثباته بمحضر إجراءات اللجنة.
ثالثًا: استبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماؤهم بالكشف الوردي نموذج رقم (11 أ) إن وجد بالتأشير قرين كل منهم في كشف الناخبين.
رابعًا: توزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين علي أكثر من أمين لجنة بما يضمن حُسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين.

خامسًا: التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين  داخل اللجنة، ثم اختيار أي 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (13) انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها جوانب الصندوق.

سادسًا: فض تأمين الصندوق الكرتوني المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية في اليوم السابق، وإفراغ محتوياته علمًا بأن كل دفتر يحتوي محتوياته علي (100) بطاقة اقتراع ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.

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