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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: على المواطن المصري أن يشارك بإيجابية بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عرس الديمقراطية المصري ينطلق اليوم حيث يتوجه الملايين من أبناء الوطن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس فيها على مقعد الرئاسة للست سنوات القادمة 4 مرشحين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحازم عمر وفريد زهران وعبدالسند يمامة.


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (عرس مصر الديمقراطي) بأنه كما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم تحضير 11 ألفا و631 لجنة وتم تسليم 15 ألف قاض أوراق الانتخابات مع الحبر الفوسفوري، مع لجان للوافدين والمغتربين في العديد من المحافظات، إضافة إلى لجنة خاصة بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية، وتوفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، كما تم توفير أجهزة "برايل" لمساعدة فاقدي البصر، في ظل إشراف قضائي كامل وقاض لكل صندوق. 


وشددت الصحيفة على أنه اليوم على المواطن المصري في ظل التحديات الكبيرة في المنطقة والإقليم ومع هذا الاستحقاق الدستوري أن يشارك بشكل إيجابي بالإدلاء بصوته في رسالة للعالم، في ظل لحظة مهمة تحتاج قيادة واعية بمخاطر المرحلة الراهنة. 


ونبهت الصحيفة إلى أنه كلنا على يقين بأن شباب مصر سيكون في مقدمة الصفوف فالرئيس القادم هو مستقبل الوطن والشباب هو صانع المستقبل وحامي مقدرات الدولة وفي الصف الأول من أساسيات مرحلة البناء والتعمير والتحديث، وسلاحنا هنا الوعي وعدم الانسياق وراء دعاة الهدم وممولي حروب الجيلين الرابع والخامس مصر عبرت أقصى التحديات ومع الرئاسة القادمة ستعبر للأمام مرحلة مهمة في تاريخها الحديث مرحلة التنمية والبناء وصناعة الوعي في دولة أكثر من 66% من سكانها شباب عليهم المشاركة الواعية في الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم ونجعل أيام الانتخابات الثلاثة عرسا ديمقراطيا في بناء وانطلاق الجمهورية الجديدة.

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