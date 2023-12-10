"الأهرام": مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعكس وعيهم بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، اليوم وغدا وبعد غد، تعكس عدة دلالات رئيسية.



وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (مشاركة المواطن في انتخابات الرئاسة) بأن أول هذه الدلالات: الحرص على استمرارية العملية الديمقراطية منذ ثورة 30 يونيو، باعتبار أن الانتخابات هي جوهر ديمقراطية النظام السياسي بما تتضمنه من تداول للسلطة، إذ أنها مرتبطة باختيار أرفع منصب في الدولة، وهو الرئيس الذي يعمل على رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.



وأوضحت الصحيفة أن ثاني الدلالات: أن المواطن يثق في جاهزية مؤسسات الدولة كي يخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة وبحيث توفر الضمانات الحقيقية للناخب ليعبر عن صوته بحرية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية لاسيما في ظل الإشراف القضائي الكامل عليها، منذ بدء الاقتراع، مرورا بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق مبدأ "قاض لكل صندوق اقتراع".



ولفتت إلى أن ثالث الدلالات تخص الثقة المجتمعية في الضمانات التي تطرحها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ اليوم الأول للإعداد للعملية الانتخابية وإطلاق إجراءاتها، بأن تكون هناك متابعة لمجريات الاقتراع من جانب مندوبي المرشحين، وكذا متابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي وكالات الأنباء والصحف والشبكات الإخبارية التليفزيونية المحلية والإقليمية والعالمية.



وأشارت "الأهرام" إلى أن رابع الدلالات، تتعلق بتوقيت إجراء تلك الانتخابات التي تتزامن مع تهديدات متصاعدة للأمن القومي المصري على طول خطوط الحدود الاستراتيجية للبلاد، في ظل صراع السلطة بالسودان من الجنوب، وسيادة متعددة بليبيا من الغرب، وحرب مشتعلة بين إسرائيل من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة من ناحية أخرى في الشرق، مما يدفع بالناخب إلى إعطاء أهمية لعامل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وليس مجرد تلبية الخدمات الأساسية للمواطن.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن: "لهذه الأبعاد المختلفة هناك وعي من جانب أبناء الشعب المصري، شبابا وشيوخا، فضلا عن المرأة المصرية، بأهمية التوجه إلى لجان الاقتراع لأداء الواجب الوطني والحق الدستوري، باختيار المرشح لهذا المنصب الرفيع لفترة رئاسة 6 سنوات قادمة، بما يسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية".