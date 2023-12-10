احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة استعدادا لفتح صناديق الاقتراع وبدء التصويت

بدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة القاهرة، قبل نحو ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية المقامة بالجامعة العمالية، ومدرسة ابن النفيس، ومدرسة عبدالعزيز آل سعود بمدينة نصر، ومدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بالسيدة زينب، ومدرسة قصر الدوبارة، ومدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمصر القديمة.



ورصد مندوب "أ ش أ" تواجدا مكثفا لرجال الشرطة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، تنفيذا للخطة الأمنية التي وافق عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكان مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، قد أعلن صباح اليوم، انتظام جميع الخدمات الأمنية بمحيط لجان ومقار الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح المصدر الأمني أن قوات الشرطة قامت منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.