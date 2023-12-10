عضو وفد التفاوض المصري بـcop28: حرصنا على عرض الفرص التمويلية المتاحة بالتغيرات المناخية

أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية عضو الوفد التفاوضي للتغيرات المناحية في مؤتمر المناخ بالإمارات cop 28، أن اتحاد الصناعات حرص من خلال المشاركة مع الوفد المصري في المؤتمر على البحث عن الفرص التمويلية المتاحة في التغيرات المناخية وإيجاد حلول ونقل للتكنولوجيا للمصنعين المصريين والقطاع الصناعي المصري خاصة في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية ومجالات زيادة الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل هدر المواد الخام وتدوير المخلفات وتبني التكنولوجيات الجديدة.



وقال المهندس أحمد كمال - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ اليوم الأحد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ - إن مشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية ضمن فعاليات قمة المناخ "COP28" تؤكد التزام مصر بوضع مشاريع ومبادرات جادة لقطاع الصناعة المصرية من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد وغيرها، مشيرا إلى أنه تم عرض قصص نجاح لشركات كثيرة مصرية حققت أهداف التنمية المستدامة وساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية.



وأضاف أننا نعمل من خلال العديد من الجلسات وورش العمل على استعراض الجهود المصرية في مجال الطاقة المتجددة وإجراءات الدولة في تقديم حزم تمويلية من أجل تقديم الدعم المادي والفني، إضافة إلى دراسات واستشارات من مكتب التنمية المستدامة من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي.



وأشار كمال إلى العمل كذلك على البحث عن الفرص التمويلية المتاحة في التغيرات المناخية وإيجاد حلول ونقل للتكنولوجيا للمصنعين المصريين والقطاع الصناعي المصري خاصة في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية ومجالات زيادة الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الهادر من المواد الخام وتدوير المخلفات والتكنولوجيات الجديدة.



وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي تم عرضها بمؤتمر المناخ لترسيخ التواجد المصري والمصنعين المصريين في المجالات التي لها علاقة بالتغيرات المناخية خاصة بمجالات الهيدروجين الأخضر وكيفية نقل التكنولوجيات الخاصة به وزيادة الاستثمارات، منوها إلى أن مؤتمرات المناخ السنوية تعد مناسبة مهمة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وخلق مجالات عمل جديدة للاستثمار في مصر.



وأفاد بأن مكتب الالتزام البيئي اهتم بتحسين الوضع البيئي في المصانع منذ نشأته منذ 20 عامًا وحقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيني واقتصادي واجتماعي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.. لافتا إلى أنه يتم تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة، وكذلك حث المصدرين المصريين على التوافق مع الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي لتقليل الكربون العابر للحدود.



وشدد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية عضو الوفد التفاوضي للتغيرات المناحية في مؤتمر المناخ بالإمارات cop 28، على أن مشاركة اتحاد الصناعة في المؤتمر بالإمارات تأتي في إطار الحرص على توصيل صوت القطاع الخاص والمصنعين المصريين في المفاوضات من خلال المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والاجتماعات لعرض رؤية الصناعة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة في التغيرات المناخية.