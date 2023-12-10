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رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يرحب بإصدار الدنمارك قانون تجريم حرق المصحف الشريف

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف.

ودعا "العسومي" الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة التي انتهجها برلمان الدنمارك ، مشددًا على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع.
 

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