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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تزايد هجمات حزب الله.. ليبرمان: الحرب في الشمال لا مفر منها

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، إن قوات الاحتلال جاهزة لصراع متعدد الجوانب، مضيفًا "نحن بحاجة إلى إكمال المعركة في غزة والاستعداد للحرب في الشمال - إنها حتمية".

وقدر ليبرمان، اليوم الأحد، خلال حديثه مع إذاعة 103FM" العبرية أن الحرب في الشمال أمر لا مفر منه في ضوء استفزازات حزب الله.

وقال عضو الكينست: "لا شك أن الحرب في الشمال أمر لا مفر منه.. لا أرى فيلمًا يحرك فيه نصر الله قواته خلف السطور، ولهذا السبب نحن هنا في وضع حرب صعبة متعددة الساحات".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لصراع متعدد الجوانب، مضيفًا أن هناك 200 ألف شخص لا ينوون العودة إلى ديارهم إذا لم تخلق لهم تل أبيب الظروف التي يشعرون فيها بالأمان.

وزعم ليبرمان أن إسرائيل في طريقها إلى النصر في غزة، مستطردًا "أسمع تقديرات من المستوى الأمني ​​تتحدث عن قتال لمدة شهر أو شهرين على الأقل، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يتم التعامل بها.. كل التقديرات تتحدث عن ما بين شهر وشهرين من القتال، استسلام حماس، الراية البيضاء، هذا بلا شك ما يسمى انتصاراً تماماً كما نتحدث عن إطلاق سراح جميع المختطفين".

وأضاف "كما نتحدث عن القضاء على قيادة حماس بأكملها. وهذا ما يسمى النصر. وهذا ما تم تحديده منذ البداية".

وبشأن عودة بقية الرهائن من غزة، قال إن حماس ترفض التفاوض وتريد من إسرائيل أن تسحب القوات من القطاع، مستطردًا "عندما نضع أيدينا على قيادة حماس عندها فقط سيكونون جاهزين للإفراج".

وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الحرب في الشمال غزة

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