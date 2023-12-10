سنواصل الضغط لمواصلة الهدنة.. قطر: أزمة غزة أظهرت ازدواجية المجتمع الدولي

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية وصدق مبادئه.

وأضاف آل ثاني خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة 2023 أن قطر ستواصل الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة الهدنة رغم تضاؤل الفرص، مؤكدًا أن إدانة قـ تل وحصار المدنيين موقف ثابت لا تحيد قطر عنه.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية في غزة أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، لافتًا "علينا الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة الصراع".

ولفت إلى أن إطلاق سراح الرهائن من غزة جاء نتيجة للتفاوض وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.