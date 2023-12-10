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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في حب مصر.. مسن يتكئ على ابنته للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبساتين

صدى البلد

انطلقت قبل قليل عملية التصويت بلجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي بالبساتين، وتجمع المواطنون أمام المدرسة منذ الصباح الباكر، استعدادا للإدلاء بأصواتهم. 

وعمت الفرحة وجوه الجميع، رافعين أعلام مصر، بينما حرص البعض على مساندة كبار السن.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، لقطة إنسانية رائعة لمسن لا يقوى على المشي وتساعده ابنته، للإدلاء بصوته خلال العملية الانتخابية.

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر اليوم، الأحد، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد 10 وغدا وبعد غد 11 و12 ديسمبر الجاري، وبدء التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات العملية الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024

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