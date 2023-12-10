أكثر من 8 ملايين ناخب.. تفاصيل العملية الانتخابية بمدينة نصر

كشفت علا حجازي، مراسلة قناة TEN، عن تفاصيل العملية الانتخابية بالساعات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مدينة نصر، موضحة أن هناك اصطفافا كبيرا للناخبين من أمام الجامعة العمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت "حجازي"، خلال تغطية خاصة لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن محافظة القاهرة هي صاحبة الكتلة التصويتية الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 8 ملايين و 236 ألفا و761 ناخبا وزعيما على 45 لجنة عامة بواقع 44 مركزا انتخابيا.

وأكدت مراسلة قناة TEN، حضور الناخبين أمام اللجان قبل بدء فتح أبواب اللجان بنصف ساعة، بالإضافة إلى انتشار مكثف من قوات الأمن بجميع شوارع القاهرة وعلى مختلف محاور القاهرة، موضحة أن الجمعية العمالية بها لجنتان فرعيتان يحق للمواطن الإدلاء بصوته فيهما.

لجان الوافدين بمدينة نصر

ولفتت إلى أن مدينة نصر بها 4 لجان للوافدين حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمغتربين الموجودين بالقاهرة، ومنهم: مدرسة معتز بالله الابتدائية، ومجمع الملك فهد، ومدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور، وأيضا مدرسة عباس العقاد الثانوية.

وذكرت أن الاستعدادات التي تمت على مستوى القاهرة، قد تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأيضا وزارة التنمية المحلية، وذلك من قبل أيام الانتخابات الرئاسية بعدة أيام.