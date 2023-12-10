عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من 8 ملايين ناخب.. تفاصيل العملية الانتخابية بمدينة نصر

صدى البلد

كشفت علا حجازي، مراسلة قناة TEN، عن تفاصيل العملية الانتخابية بالساعات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مدينة نصر، موضحة أن هناك اصطفافا كبيرا للناخبين من أمام الجامعة العمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت "حجازي"، خلال تغطية خاصة لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن محافظة القاهرة هي صاحبة الكتلة التصويتية الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 8 ملايين و 236 ألفا و761 ناخبا وزعيما على 45 لجنة عامة بواقع 44 مركزا انتخابيا.

وأكدت مراسلة قناة TEN، حضور الناخبين أمام اللجان قبل بدء فتح أبواب اللجان بنصف ساعة، بالإضافة إلى انتشار مكثف من قوات الأمن بجميع شوارع القاهرة وعلى مختلف محاور القاهرة، موضحة أن الجمعية العمالية بها لجنتان فرعيتان يحق للمواطن الإدلاء بصوته فيهما.

لجان الوافدين بمدينة نصر

ولفتت إلى أن مدينة نصر بها 4 لجان للوافدين حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمغتربين الموجودين بالقاهرة، ومنهم: مدرسة معتز بالله الابتدائية، ومجمع الملك فهد، ومدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور، وأيضا مدرسة عباس العقاد الثانوية.

وذكرت أن الاستعدادات التي تمت على مستوى القاهرة، قد تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأيضا وزارة التنمية المحلية، وذلك من قبل أيام الانتخابات الرئاسية بعدة أيام.  

العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية مدينة نصر الجامعة العمالية الانتخابات الرئاسية 2024 لجان الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

ترشيحاتنا

الإقبال الجماهيري يُحدث ضجة في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية|شاهد

«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويب بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

سويلم: الدولة المصرية أنفقت 10مليار دولار السنوات الماضية لرفع كفاءة استخدام المياه

توافد كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقي.. والنساء يتصدرن المشهد

هشام آمنة: دورة تدريبية عن الملامح الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ