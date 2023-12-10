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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقي.. والنساء يتصدرن المشهد

توافد كبير والنساء
توافد كبير والنساء يتصدرن المشهد الانتخابي

شهدت لجان منطقة الدقي بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وضربت السيدات مثالا رائعا في الالتزام والحرص على التصويت، إذ تصدرت النساء المشهد الانتخابي في لجان "مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات"، واصطفت قبل فتح اللجان بساعتين على الأقل.


وبلجنة "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، أكدت المستشارة شيرين حمد، المشرفة على إحدى اللجان الانتخابية، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا حسب الموعد المحدد قانونا، وأن العملية الانتخابية تسير بأمان وانتظام، وتم توفير كل سبل تسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.

وفي مدرسة "الشهيد العميد عامر عبد المقصود الإبتدائية المشتركة"، اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجنة انتظارا لدورهم في الدخول لصناديق الاقتراع.

وقال المستشار محمد خفاجي، المشرف على إحدى اللجان الانتخابية، إن هناك توافدا كبيرا من قبل النساء على التصويت بلجنته، موضحا أنه بعد مرور دقائق على بدء التصويت امتلأ الدفتر بإمضاءات الناخبات.

فيما نوه المستشار حسن نجم، المشرف على إحدى اللجان الانتخابية، إلى أن لجنته شهدت إقبالا من كبار السن على التصويت، متوقعا أن تشهد الساعات القادمة كثافة أكبر من قبل المواطنين، لا سيما مع خروج طلاب الجامعات والموظفين من أشغالهم.

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