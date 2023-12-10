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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة يوثق مشاركة "سيدات مصر" في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للمرأة عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المجلس القومي للمرأة للانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي بدأت اليوم الأحد  10  ديسمبر 2023 وتستمر 3 أيام متواصلة.

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ومن المقرر أن تقوم فرق متابعي الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المرأة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية .

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