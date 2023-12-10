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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إقبال كبير من المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في عابدين

صدى البلد

شهدت لجنة مدرسة محمد فريد التجريبية بحي عابدين توافد المئات من المواطنين وذلك للمشاركة الفعالة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحمل المشاركون في العملية الانتخابية أعلام مصر، كما كانوا يرددون الأغاني الوطنية التي تذيعها منصات إذاعية أمام اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية حالة من التأمين الأمني العالي، علاوة على تجهيز مظلات وكراسي لكبار السن.

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر اليوم الأحد، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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