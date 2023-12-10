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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توافد كبار السن على اللجان في الساعات الأولى لأول أيام انتخابات الرئاسة.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية TEN لقطات حية تظهر حضور كبير لكبار السن والشباب أمام لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية، في أول أيام الانتخابات بمنطقة مصر الجديدة.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية لجان التصويت كبار السن الهيئة الوطنية للانتخابات لجان الاقتراع الفرعية

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