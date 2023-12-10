على كرسي متحرك.. مسنة تحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

في مشاهد تنم على الوطنية، حرصت سيدة مسنة جليسة على كرسي متحرك على الإدلاء بصوتها رغم صعوبة ظروفها الصحية، في الانتخابات الرئاسية.

حيث قامت بالإدلاء بصوتها وعليها علم مصر الذي قامت بعمله من القماش الستان ووضعت عليه النسر وذلك من حبها الشديد لبلدها.

من جانبه، حرص المستشار محمد الشعراوي، رئيس لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، على مساعدتها وذهب بنفسه لمساعدتها على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن تعذر عليها الصعود داخل اللجنة، نظرا لظروفها الصحية، وقامت السيدة بتوقيع اسمها واختيار مرشح الرئاسة.