عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي إمبابة يقفون طوابير أمام اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي حسن محفوظ، أن اللجان الانتخابية بـ منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تشهد إقبال كبير وغير مسبوق من المواطنين، فما يحدث يكون تحت شعار رد الجميل.

وأضاف حسن محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، أن المواطنين تقف بالطوابير أمام اللجان الانتخابية، قبل فتح التصويت، فالجميع سعيد بالانتخابات.

وأشار إل أن أهالي إمبابة بالجيزة، يشاركون في الانتخابات دون توجه من أحد، وأن المواطن أصبح لديه وعي سياسي كبير.

ولفت إلي أن المواطنين تريد توجيه رسالة هامة للجميع، وهي أن الجميع يخرج من أجل مصر، ورجال وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير في تأمين اللجان والطرق.

وتابع :" تحدثت مع المواطنين أثناء التصويت، والجميع في حالة فرحة وفخر، والكل موجود أمام اللجان من السادسة صباحًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ