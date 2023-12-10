أهالي إمبابة يقفون طوابير أمام اللجان الانتخابية

أكد الإعلامي حسن محفوظ، أن اللجان الانتخابية بـ منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تشهد إقبال كبير وغير مسبوق من المواطنين، فما يحدث يكون تحت شعار رد الجميل.

وأضاف حسن محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، أن المواطنين تقف بالطوابير أمام اللجان الانتخابية، قبل فتح التصويت، فالجميع سعيد بالانتخابات.

وأشار إل أن أهالي إمبابة بالجيزة، يشاركون في الانتخابات دون توجه من أحد، وأن المواطن أصبح لديه وعي سياسي كبير.

ولفت إلي أن المواطنين تريد توجيه رسالة هامة للجميع، وهي أن الجميع يخرج من أجل مصر، ورجال وزارة الداخلية تقوم بمجهود كبير في تأمين اللجان والطرق.

وتابع :" تحدثت مع المواطنين أثناء التصويت، والجميع في حالة فرحة وفخر، والكل موجود أمام اللجان من السادسة صباحًا".