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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعض تفاصيل المحادثة التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرت 50 دقيقة.

 

قال المكتب إن نتنياهو، أعرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "استيائه من المواقف التي عبر عنها ممثلو موسكو في الأمم المتحدة وفي محافل أخرى ضد إسرائيل".

 

كما أعرب نتنياهو عن انتقاده الشديد للتعاون الخطير بين روسيا وإيران"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب الصحيفة فقد طلب نتنياهو من بوتين أن تضغط روسيا على الصليب الأحمر لصالح الزيارات والأدوية للأسرى الإسرائيليين لدي حركة حماس في غزة.

 

كما أفادت التقارير أن "نتنياهو أكد أن أي دولة كانت ستتعرض لهجوم إرهابي إجرامي مثل ما شهدته إسرائيل، كانت ستتصرف بقوة لا تقل عن ذلك".

 

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الحرب في قطاع غزة وقال إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر كمبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، دعا لافروف إلى "إشراف دولي على ما يحدث في قطاع غزة".

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