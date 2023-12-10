في لافتة إنسانية.. قاضى يخرج من اللجنة لمساعدة مسن في الإدلاء بصوته بكفر الزيات

في لافتة إنسانية ، خرج المستشار احمد محمد حسن المشرف على لجنة 16 بمجلس مدينه كفر الزيات ، من اللجنة لمساعدة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بالمظاهر الإنسانية في كافة انحاء المحافظة وبوعى المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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