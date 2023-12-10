فرحة أول مرة تصويت..موقف عفوي لـ وزير الطيران داخل اللجنة الانتخابية| صور

في لافتة عفوية، عبر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن سعادته بالإدلاء بصوته في الانتخابات لأول مرة في حياته، في هذه الانتخابات الرئاسية 2024، الذي يتنافس عليها 4 مرشحين رئاسيين، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.

وزراء أول مرة تصويت

خلال إدلاء وزير الطيران المدني، بصوته داخل اللجنة الانتخابية أمام صندوق الاقتراع، ابتسم في عفوية شديدة تعبر عن فرحته بمشاركته بصوته الانتخابي لأول مرة في حياته_ وذلك عقب خروجه من الخدمة العسكرية_ قائلا: “دي أول مرة في حياتي أشارك في انتخابات”.

وقال وزير الطيران، إن المشاركة في الانتخابات هو واجب على كل مصري لابد وأن يمارس دوره بالمشاركة في تحديد مستقبل هذا البلد.

وزير الطيران

يذكر أنه وفقا للدستور المصري، لا يحق لرجال الجيش والشرطة المشاركة بالتصويت في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية، إلا عقب الخروج من الخدمة “المعاش”، بالإشارة إلى السيرة الذاتية للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الحالي، فإنه قبل توليه منصب وزير الطيران المدني، كان قائدًا للقوات الجوية حتى لحظة إسناد حقيبة وزارة الطيران المدني إليه.

وأدلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بصوته الانتخابي، صباح اليوم الأحد، في اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين في مطار القاهرة الجوي، حيث أدلى في لجنة الصالة الموسمية بالمطار.

لجان مطار القاهرة الانتخابية

وفي تصريحات خاصة مع صدى البل د، على هامش إدلاءه بصوته الانتخابي، وجه رسالة للعاملين في قطاع الطيران المدني بشكل خاص والمصريين بشكل عام، قائلا: "انزل واجب عليك لازم تدلي بصوتك.. احنا بنحدد مستقبل بلدنا وحقك لازم تمارس دورك وواجبك".

ويخصص مطار القاهرة الجوي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من اللجان الانتخابية بالقرب من مباني الركاب في مطار القاهرة الجوي، تسهيلا على العاملين داخل مطار القاهرة والعاملين بوزارة الطيران والشركات التابعة لها والعاملة في المطار؛ وأيضا تسهيلا على المسافرين والقادمين من الخارج ورواد المطار من ذويهم.

وزير الطيران

وحرص الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أول أمس على توجيه رسالة للعاملين في وزارة الطيران بقطاعاته وشركات المختلفة، يحثهم خلالها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا : "زميلاتي وزملائي، أسرة الطيران المدني، أدعوكم جميعًا بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتكم فهي حق أصيل وواجب وطني لكل فرد مخلص يعتز بوطنه".

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وزير الطيران

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

وزير الطيران

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.