رسالة من حملة السيسي "استقرار وتنمية" إلي الناخبين ..تعرف عليها

أشادت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بالاقبال التاريخي من المواطنين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت وحرص الناخبين على تأدية واجبهم الوطني في العرس الديمقراطي.



وقال هيثم طوالة مؤسس الحملة في بيان اليوم الأحد: مصر بتفرح الكل يتسابق للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وسط أجواء من الفرحة والسعادة حاملين الأعلام المصرية في مشاهد تؤكد على عظمة الشعب المصري الذي يصنع مستقبل وطنه.



وأضاف طوالة: إن مشاهد الزحام والطوابير أمام اللجان منذ الصباح الباكر في قرى ومراكز محافظات الجمهورية تدعو إلى الفخر والتباهي بقوة وعزيمة المصريين في دعم ومساندة الدولة المصرية في هذه اللحظات الاستثنائية من عمر الوطن .



ووجهت الحملة رسالة إلى المصريين لحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة والتقاط الصور التذكارية بالحبر الفوسفوري في هذا الحدث الكبير الذي سيكون أول خطوة للانطلاق بآفاق واسعة للجمهورية الجديدة .



