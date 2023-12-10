غرفة عمليات حزب التجمع ترصد إقبال المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية ..صور

رصدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 ، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

وقال محمود دسوقي أمين تنظيم الحزب ، و مسؤول الغرفة، إن لجان حزب التجمع في المحافظات ، رصدت بدء توافد الناخبين قبل فتح المقار الانتخابية، وتواجد بعض الشباب المتطوعين لمساعدتهم فى معرفة اللجان الخاصة بهم، وتوفير الكراسى لكبار السن لتسهيل وصولهم لأماكن التصويت .

و أكد " دسوقي " أن عدد من المتابعين الحقوقيين من منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية ، أشادوا بحياد و نزاهة القائمين على العملية الانتخابية ، و وقوفهم على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة في الانتخابات .