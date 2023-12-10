شريف الجبلي: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أدلى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بصوته الانتخابي بمدرسة نوسا الغيط الثانويه بنات بمركز اجا محافظة الدقهليه، اليوم الاحد .

وأكد الجبلي، عقب ادلائه بالتصويت الانتخابي، أن التصويت واجب على كل مواطن تجاه وطنه، لافتاً إلى أن الإقبال الواضح من المواطنين دليل علي وعي المواطن المصري، وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر، لافتاً إلى أن المشاركة رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

ووجه الجبلي، الشكر و التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما يبذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

وطالب جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب.

وأشار الجبلي إلي أن محافظة الدقهلية تشهد إقبالا كبيرا في مختلف جميع اللجان الانتخابية اليوم منذ بدء الانتخاب وهو ما يعكس وطنيتهم الكبيرة .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



