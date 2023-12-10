أستاذ علاقات دولية: كل ناخب يذهب للتصويت لديه هدف يريد أن يحققه

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن اليوم تاريخي ويدل على وجود ملحمة تاريخية يتم صياغتها على أرض الواقع، و هناك تحركات في جميع أنحاء مصر للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف حامد فارس، خلال لقائه على شاشة القناة الأولى المصرية، أن هذا دليل قاطع على وجود وعي وإدراك كبير لدى المواطن للمشاركة في صناعة تاريخ مصر، ولابد من وجود ظهير شعبي حقيقي يدعم القيادة السياسية القادمة، و العمل على إظهار صورة الدولة المصرية الحقيقية أمام جميع دول العالم.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن ما يحدث الأن سينعكس بشكل إيجابي على الصورة الذهنية للدولة المصرية أمام دول العالم، موضحا أن كل ناخب يذهب للتصويت لديه هدف يريد أن يحققه و هو يبحث عن الشخص الذي يستطيع تحقيق أهدافه المستقبلية.

نتائج مبهرة

وأوضح، أن كل مواطن لديه حلم يريد تحقيقه، و سيتحقق من خلال مشاركته و إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، معقبا: " لدينا رؤية في أن تحقق الانتخابات المصرية نتائج مبهرة، أرى أن هناك استراتيجية واضحه ينظر لها المواطن المصري لكي يحقق رغباته و تطلعاته في الفترة القادمة.