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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة| فيديو وصور

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلق اليوم، الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية، وكان من أحد الشواهد لهذه الانتخابات انعقاد لجان انتخابية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك كحدث لأول مرة، ما يؤكد أن مصر تتجه نحو المسار الصحيح بالقطاع العمراني، والذي أكده وجود لجان انتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتيسير علة موظفي الحكومة بالوزارات المختلفة، وساكني العاصمه والمدن المجاورة لها من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في خلال الثلاثة أيام لماراثون الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت اليوم، الأحد 10 ديسمبر 2023.

ومن الملفت احتشاد الناخبين فى طوابير أمام اللجان مع بدء فتح باب اللجان الانتخابية أمام المواطنين  للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطى لتأمين العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مقر الجهاز التنفيذى، وبالحى الحكومى الجديد، ومقر بنك فيصل، وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى الذى يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.

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وشهدت اللجنة الفرعية فى بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة حشودا من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على إيقاع الأغانى الوطنية التى حرص بعض المواطنين على للسماع لها أمام اللجنة.


ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر جميع المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.

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وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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