وسط إقبال كثيف.. محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ عددًا من مقار لجان الانتخابات.

وخلال جولته؛ تابع الشريف سير العملية الانتخابية بلجان؛ مدرسة الأنفوشي التجريبية لغات بنطاق حي الجمرك ومدرسة بورسعيد الرسمية لغات بنطاق حي وسط، لجنة كلية الزراعة سابا باشا بنطاق حي شرق ولجنة مدرسة محمود سامي البارودي الرسمية لغات بحي شرق.

وتابع محافظ الإسكندرية انتظام سير العملية الانتخابية بنطاق أحياء المنتزة أول وثان وغرب والعجمي والعامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بأحياء الإسكندرية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.