محافظ البحر الأحمر يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات الرئاسية 2024

ترأس اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات الرئاسة 2024 ، بمركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات ، والتي تضم اللواء محمد البنداري السكرتير العام ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد ، وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية والجهات المعنية .

تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات انتظام العملية الانتخابية بمختلف مدن المحافظة، وتوافد المواطنين علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، مؤكداً على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات .

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر أن جميع اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة شهدت توافد العديد من المواطنين منذ بدء عملية التصويت، مشيرا ان نسبة الإقبال المرتفعة تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات .

وفي ذات السياق أشار المحافظ إلى أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية ، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة ، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمدن وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضاً .

كما أفاد المحافظ أنه تم تجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومظلات واماكن انتظار لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت .

كما ناشد محافظ البحر الأحمر المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار الرئيس واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن .