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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ترامب.. تحذيرات من "كابوس" يهدد حلف الناتو

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أوربا تخشي انهيار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إذا وصل دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن القائد السابق لحلف شمال الأطلسي ،جيمس ستافريديس قوله: "هناك مخاوف كبيرة في أوروبا من أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى الانسحاب الفعلي للولايات المتحدة من الحلف".

وأوضح أن “هذه النوايا دليل عليها في البرنامج الانتخابي للرئيس السابق للبيت الأبيض”.

واستشهدت صحيفة “نيويورك تايمز” بموقف ترامب الذي قال: "علينا أن نكمل عملية إعادة التقييم الأساسية لهدف ومهمة الناتو، والتي بدأناها في ظل إدارتي".

وأضافت أن هذه اللغة أثارت القلق بين حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

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وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، "لقد خلق هذا قدرًا هائلاً من عدم اليقين والقلق بين الحلفاء الأوروبيين والمؤيدين الأمريكيين للدور التقليدي الذي تلعبه البلاد في السياسة الخارجية”.

وأوضحت أن السفراء الأوروبيين وممثلي مؤسسات الفكر والرأي يقومون بـ "زيارات" إلى حلفاء ترامب للتعرف على نواياه.

الناتو حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب

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