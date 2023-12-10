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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحروب.. شركة أمريكية تكشف عن نقص عالمي في أهم مورد عسكري

شركة أمريكية تكشف
شركة أمريكية تكشف عن نقص عالمي في أهم مورد عسكري

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن الشركة التي تمتلك علامات تجارية للأسلحة النارية، “Vista Outdoor”، بأنه من المتوقع حدوث نقص عالمي في البارود في العالم.

وحسب “نيوزويك”، قالت الشركة في بيان رسمي: “بسبب الأحداث العالمية، أبلغنا موردونا بالطلب غير المسبوق والنقص العالمي المتوقع في البارود، وعلى هذا النحو ، فقد رفعوا الأسعار بشكل كبير”.

ومن بين الشركات التي أعلنت عن زيادات في الأسعار هي Remington و Alliant Powder و CCI و Federal و SEVI-Shot و Speer، وستكون الأسعار الجديدة متاحة في الأسابيع المقبلة.

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وعلى الرغم من أن Vista Outdoor لم تحدد الأحداث العالمية التي ساهمت في زيادة الأسعار، إلا أن الصراع الروسي الأوكراني والحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أدت إلى طلب كبير على الذخيرة.

البارود

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