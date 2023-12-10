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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي حسن: المواطن المصري محور اهتمام القيادة السياسية المصرية

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا ننتظر إعلان النتيجة الانتخابات خلال يومي ١٧ أو ١٨ ديسمبر، وذلك وفقا لما حددته اللجنة الوطنية للانتخابات.


وأضاف علي حسن، خلال حواره على قناة، صدى البلد، أننا نستبعد فكرة إعادة الانتخابات، لما نشهده الآن من زخم جماهيري، ومن ثم ننتظر اداء اليمين للرئيس الجديد.


واسترسل: هناك مشروعات نترقب استمرارها بعد الانتهاء من الانتخابات، فنحن في حاجة للعمل على مواجهة الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على العالم أجمع.


وشدد على ضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل والمواطن البسيط، منوها بأن المواطن المصري محور اهتمام القيادة السياسية المصرية.

https://www.youtube.com/live/89EgLV4Knfs?si=lw2fM7OK_lo0OqeM

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