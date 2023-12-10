المالية تعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ 47.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 91و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 47.5 مليار جنيه.

طرح نيابة عن المالية

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنها باعت أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .

وصل حجم بيع أجل 91 يوما بقيمة 22.5 مليار جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب تبلغ 361 مستثمر بمتوسط سعر فائدة قدرة 27.18% وأقل عائد بنسبة 21% وأعلي سعر بنسبة 27.3%.



حجم الطرح

بلغ حجم طرح أجل 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه بإجمالي 355 مستثمر وبعائد فائدة متوسطة 26.28% وأعلي سعر نسبته 26.36% واقل عائد بنسبة 21.001%.