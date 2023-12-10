رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشارك بفخر في انتخابات الرئاسة 2024

أدلى المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بصوته في مقر اللجنة 27 بمدرسة محمد كريم بمنطقة سموحة، في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024. تعد هذه الخطوة أحداثًا مهمة في المشهد السياسي المصري، والتي تأتي في إطار التحول الديمقراطي الذي يشهده البلد.

حرص المواطنين والمشهد الحضاري في الإسكندرية

وأشاد رئيس نادي قضاة الإسكندرية بالمشهد الحضاري الذي تعيشه المدينة الساحلية. حيث تبدو الإسكندرية ملتقى للتاريخ والثقافة، وقد تجلى ذلك في حرص المواطنين على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية.

إقبال كبير وتفاعل ملحوظ

فتحت أبواب التصويت في الساعة الـ 9 صباحًا، ولم يكن هناك تأخير يُذكر في توافد المواطنين. إن الإقبال الكبير وتفاعل المواطنين مع العملية الديمقراطية أضفى جوًا إيجابيًا على الأحداث. يُظهر ذلك الدعم الشديد الذي يحظى به هذا النوع من الأحداث في مجتمعنا.

الأرقام والإحصائيات

يُذكر أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتتكون المحافظة من 18 لجنة عامة تُقسم على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. يصل عدد المراكز الانتخابية إلى 351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 533 لجنة فرعية. وتتضمن هذه الأرقام لجان الوافدين التي تصل إلى 36 لجنة.

في الختام، يظهر أن الإسكندرية تشهد حركة ديمقراطية نابضة بالحياة. تجمع الأمل والحماس في هذا اليوم الانتخابي يعكسان إرادة المواطنين في تحديد مصيرهم. إنها لحظة حاسمة في تاريخ مصر، ومن الواضح أن المشاركة الفعّالة ستسهم في بناء مستقبل أفضل.