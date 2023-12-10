«صدى البلد» يرصد إقبال الناخبين بمدرسة الشهيد جواد حسني بالإسماعيلية.. فيديو

شهدت محافظة الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا للناخبين على مدار اليوم الأول لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد الناخبون على مدرسة الشهيد جواد حسني بحي ثان محافظة الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في أجواء احتفالية وسط تشديد الإجراءات التأمينية والاحترازية.

ورصد «صدى البلد» إقبال الفئات العمرية المختلفة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي، رافعين الاعلام المصرية.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وأعضاء الغرفة ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الغرفة الرئيسية تتابع أولًا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمشاركة الكثيفة لمواطني الإسماعيلية بكافة أطيافهم وبجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد المحافظ على سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به المواطن الإسماعيلي من حس وطني، موضحًا أن الجيل الجديد بات واعيًا قادرًا على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية في ظل تمكين الشباب الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألفا و٢٧٣ ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

وكانت محافظة الاسماعيلية، أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة ٣ أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

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