حزب المؤتمر: الناخب المصري يشارك ليعطي الرئيس المقبل شرعية

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المشهد الانتخابي أكثر من رائع، والمشاهد تدعو للفخر وتعكس اهتمام الناخب المصري لرسم مستقبل الوطن مع رئيس خلال السنوات الست التالية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث على الحدود المصرية وما يمر به العالم من تحديات دفع المواطن المصري للمشاركة بشكل أكبر، والمصريون لديهم حساسية سياسية من التهديدات التي تمس الأمن القومي، والناخب يستشعر خطورة ما يحدث حوله على الأمن القومي المصري.

شرعية كبيرة

ولفت إلى أن الناخب المصري يعي تماما ما يدور حوله، ويعطي الرئيس المقبل شرعية كبيرة أمام العالم، بأن الشعب كله ملتف خلفه وخلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن التسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للناخبين في الداخل والخارج، ما يعكس تكاتف أجهزة الدولة وقوتها وقدرتها على إدارة المشهد التنظيمي باقتدار شديد، وكذلك أدوار وزارات مثل الداخلية والكهرباء، وذكر أن الاتحادات النقابية والعمالية أيضا شاركت دون تحديد مرشح معين.