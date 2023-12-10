أحمد الجمال: الشعب المصري دائما ما يكون صانعا للتاريخ.. ولا وصي عليه

قال الكاتب السياسى أحمد الجمال، إن الشعب المصري دائما ما يكون صانعا للتاريخ موضحا أن مصر تواجه الكثير من التحديات على المستوي الداخلي والخارجي.



أضاف أحمد الجمال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صدى البلد، لتغطية الانتخابات الرئاسية، أن مصر تواجه تحديات جسام في الداخل وهو خطر يوازي خطر الفيضان.

وأردف الكاتب السياسى أحمد الجمال :" الخطر يأتي من الذين لا يحترمون وطنهم ويتسببون في غلاء الأسعار واتباع الأساليب الاحتكارية".



وأشار إلى أن هناك استهدافا للمشروع الوطني المصري، مؤكدا أن الشعب المصري لا يحتاج أحد وصي عليه وهو ما أثبته التاريخ.



وأوضح الجمال، أنه على مدار التاريخ المعاصر والحديث يسير الشعب المصري في مساره دون أن يملي عليه أحد أي قرار، و الشعب المصري عبر تاريخه قادر على مواجهة التحديات.

