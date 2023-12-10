حماة المستقبل: مشاهد مشاركة المصريين في الانتخابات أكدت أننا دولة عظيمة

أشاد حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، بالمشاركة التاريخية والمشرفة من جميع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، والتي شهدت مشاركة كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وأكد الحزب في بيان، أن المشاركة الإيجابية والكبيرة من جموع الشعب المصري في هذا العرس الديمقراطي لم تأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال وعي وإدراك المصريين بجميع المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد أن مشاركة المصريين الكبيرة وغير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية الحالية بعثت بما لا يدع مجالا للشك برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن المصريين على قلب رجل واحد ومستمرون في الوقوف صفًّا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وأن المصريين على مدار التاريخ يبهرون العالم من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وقال الحزب، إن ما يفعله المصريون في الانتخابات الرئاسية تأكيد للعالم كله أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية في أروع صورها، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًّا، وجموع المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية الحكيمة لخدمة الوطن والمجتمع المصري، موجها تحية شكر وتقدير لكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية والعرس الديمقراطي، مؤكدا أن المصريين كانوا على مستوى المسؤولية وشاركوا بإيجابية كبيرة في هذه الانتخابات المهمة.

ودعا الحزب، جموع المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وتعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.