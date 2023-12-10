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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 آلاف جنيه للعاملين بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة في البحر الأحمر

الاوقاف
الاوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه بناء على حصول مسجد الميناء الكبير على أعلى الدرجات في الاستفتاء بشأن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة ، من حيث مستوى الصيانة والنظافة المستمرة والأنشطة الدعوية القائمة بها ، وعلى تقارير الإدارات المعنية بالديوان العام: (الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم - الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - الإدارة العامة للمكتب الإعلامي)، قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة تشجيعية قدرها عشرة آلاف جنيه للعاملين بمسجد الميناء الكبير بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر ؛ لتميزهم في أداء عملهم، وذلك على النحو التالي : 

1- مكافأة إمام المسجد الشيخ/ حسام الدين محمود عبد المنعم النحاس بمبلغ (4000) جنيه.
2- مكافأة مؤذن المسجد/ عامر سمير عبد الحميد  بمبلغ (2000) جنيه. 
3- مكافأة عمال المسجد، وهما: عمر عبد الرحيم خلف - ثابت خلف محمود بمبلغ (2000) جنيه لكل منهما.

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن أي شخص لابد أن يكون له دور إيجابي، وهذا ما ظهر فى موقفه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث حينما وضع حلا لخلاف القبائل حول من يضع الحجر الأسود مكانه فى جوف الكعبة.

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، في تصريح له: “سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان لا يكون أبدا سلبيا ويهرب من مسئولياته”.

وأوضح: "القبائل قالت نحكم فينا أول من يدخل علينا من هذا الباب يقول لنا من يضع الحجر فى مكانه، فكان سيدنا النبي قبل بعثته،  واقترح عليهم أن يتم وضع الحجر فى قطعة قماش كبيرة وتحمل كل قبيلة من ناحية ويضع هو الحجر بيده الشريفة".

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