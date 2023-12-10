عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة للعالم.. النائب محمد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

أدلى الكاتب الصحفي محمد ذكي عضو مجلس النواب بكفر الشيخ بصوته الانتخابي بلجنة الإدارة التعليمية بالحامول مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ورسالة إلى العالم أجمع.

وقال  النائب محمد زكي إن خروج الشعب المصري في هذه الانتخابات ليس مجرد تصويت فقط فحسب وإنما توجيه رسالة قوية بقوة الشعب المصري وتماسكه ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وتستهدف أمنه واستقراره.

 

وأعرب زكي عن سعادته لوعي المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم من الشباب وكبار السن والمرأة في هذه الاستحقاق الانتخابي المهم، متوقعاً زيادة الإقبال خلال اليومين المقبلين.

 

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة 524 لجنة فرعية داخل 508 مراكز انتخابية.

IMG-20231210-WA0444
IMG-20231210-WA0444
IMG-20231210-WA0445
IMG-20231210-WA0445
IMG-20231210-WA0443
IMG-20231210-WA0443
المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات انتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

موضوعات متعلقة

بالطبل البلدي والمزمار.. استقبال حافل لأنصار حازم عمر خلال زيارته لكفر الشيخ| شاهد

عُرس ديمقراطي.. طلاب جامعة كفر الشيخ يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

المشاركة واجب وطني.. رئيس جامعة كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شباب كفر الشيخ يساعدون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي.. شاهد

محافظ كفرالشيخ يطلق إشارة التشغيل التجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية.. صور

محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات والتجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل التصويت في اليوم الأول.. بعد قليل

نقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهنّ رضيعات ومسنّات

إحالة ناخبة للتحقيق بعد محاولة التصويت مرتين بالانتخابات الرئاسية.. ما عقوبتها بالقانون؟

جيش الاحتلال: سيطرنا علي ميدان فلسطين في غزة.. وهدفنا الوصول إلى السنوار

الهيئة الوطنية تحيل ناخبة للتحقيق شاركت في الانتخابات الرئاسية مرتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ