رسالة للعالم.. النائب محمد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

أدلى الكاتب الصحفي محمد ذكي عضو مجلس النواب بكفر الشيخ بصوته الانتخابي بلجنة الإدارة التعليمية بالحامول مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ورسالة إلى العالم أجمع.

وقال النائب محمد زكي إن خروج الشعب المصري في هذه الانتخابات ليس مجرد تصويت فقط فحسب وإنما توجيه رسالة قوية بقوة الشعب المصري وتماسكه ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وتستهدف أمنه واستقراره.

وأعرب زكي عن سعادته لوعي المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم من الشباب وكبار السن والمرأة في هذه الاستحقاق الانتخابي المهم، متوقعاً زيادة الإقبال خلال اليومين المقبلين.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة 524 لجنة فرعية داخل 508 مراكز انتخابية.

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