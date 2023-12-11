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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعارBMW X1 الجديدة في السوق المصري

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة على رأسها BMW X1 موديل 2023، وتتوفر بفئتين هم X LINE و M SPORT .

 BMW X1

أسعار السيارة BMW X1 موديل 2023

BMW X1 موديل 2023 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,000,000 جنيه

BMW X1 موديل 2023 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,200,000 جنيه     

 BMW X1

تصميم السيارة BMW X1 موديل 2023

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2023 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW  أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

 

تأتي السيارة BMW X1 موديل 2023 بتصميم رياضي يتضمن جنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.

 BMW X1

 

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2023

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 

وتستغرق السيارة BMW X1 نحو  9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

 

BMW X1 BMW X LINE M Sport

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