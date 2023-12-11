عمرها أقدم من إسرائيل واستشهدت على يد قناص إسرائيلي..قصة هادية أشهر عجوز بالوطن العربي

قصة الحاجة هادية صاحبة المقطع الشهير "عمري أقدم من إسرائيل" ولدت في عام 1944، قبل النكبة بـ4 سنوات، وخطفت السيدة ذات العيون الخضراء والملامح الجميلة قلوب الملايين، بعد حديثها مع المصور الفلسطيني واستشهادها علي يد جيش الاحتلال.





ونعي وكتب المصور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام "يا حبيبتي يا حجتي، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، أنت اللي حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".





وكانت العجوز هادية نصار، قد ظهرت مع المصور الفلسطيني، الذي ذهب لزيارتها في المستشفى، وكانت حينها تتعالج من كسور في يديها وإصابة طفيفة في وجهها، وتجلس مع أحد أقاربها.









وبدأ يتغزل بعينيها الجميلتين "جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل" لترد عليه بخجل، قائلة إن عينيها خصراوين، ومن خلال المقطع عبر حديث طويل أخرج المصور شهادة ميلادها قائلا لها: "أنت اتولدتي سنة 44، يعني مواليد قبل النكبة، عمرك أقدم من الاحتلال الإسرائيلي".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.