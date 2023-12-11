دعاء دخول جنة الفردوس.. احرص على هذه الأعمال

دعاء دخول الجنة الفردوس، قبل أن يفكر المسلم في دعاء دخول الجنة عليه أن يفكر في الأسباب التي تسهل أمر دخول الجنة، وإذا تحدثنا عن هذه الأسباب فهي كثيرة، أهمها الأعمال الصالحة والبحث عن كل ما يرضي الله من قول وعمل من أجل دخول الجنة الفردوس وأن يبتعد عن كل ما يقربه من النار ويخشى الله في كل خطوات دنياه والصلاة، والإكثار من الصدقة ورفع الأذى عن الطريق والإكثار من ذكر الله عز ووجل والصلاة على سيدنا رسول الله والصيام وقراءة القرآن ، ودعاء دخول الجنة الفردوس في السطور التالية.

دعاء دخول الجنة الفردوس

ويستحب في دعاء دخول الجنة الفردوس أن يكثر المسلم من الأدعية والتقرب إلى الله عز وجل بالقول الطيب والعمل الطيب ويستحب أن يدعوا ويقول في دعاء دخول الجنة الفردوس اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

- ونقول أيضا في دعاء دخول الجنة الفردوس اللهم من عادانا فعادِه، ومن آذانا فآذِه، اللهم إننا ضعفاء فقوّنا، مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبّتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفّف مصابنا، واشف مرضانا.

- اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفَّسْته، ولا غما إلا أزلته، ولا دَيْناً إلا قضيته، ولا عسيراً إلا يسّرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهداً إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيّدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ

ويكثر المسلم في دعاء دخول الجنة الفردوس من الموت على الطاعة وأن يصرف عنا عذاب جهنم ويقول ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقراً ومقاماً، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين. رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأحلل عقدة لساني يفقهوا قولي.

-رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. -رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأنى من المسلمين.

-رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، وأجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.

-اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديْتَ وعافني فيمن عافيْتَ، وتولَّني فيمن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيْتَ، وقِني شرَّ ما قضيْتَ، فإنَّك تقضي، ولا يُقضَى عليك، وإنَّه لا يذِلُّ من واليْتَ، ولا يعِزُّ من عاديْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ

-اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية أرتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يمل بي إلى ما نهيتني عنه أو يبعدني عما دعوتني إليه.

كما يفضل أن نكثر من الاستغفار عند دعاء دخول الجنة الفردوس ويقول اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدني الأجال ويقطع الأمال ويشين الأعمال.

- اللهم إني أستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل وفي ملأ وخلاءٍ وسرٍ وعلانية يا حليم. اللهم أغفر لي ذنبي مغفرة أنسى بها كل شيء سواك، وهب لي تقواك وأجعلني ممن يحبك ويخشاك. اللهم إني مستغيث أستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك، فأغثني يا رحمن.

دعاء دخول الجنة

دعاء دخول الجنة على المسلم أن يستغفر الله ويتوب ، توحيد الله أولا ، والبعد عن المعاصي وتقوى الله وكثرة الانفاق في سبيل الله في الرخاء وفي الشدة وتكرار دعاء دخول الجنة وأخرج عبد الله ولد الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة ، أنتم ثلث أهل الجنة ، أنتم نصف أهل الجنة رواه أحمد

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا قالت: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه ، إنه من نوقش الحساب هلك البخاري .

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء دخول الجنة اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ونقول ايضا في دعاء دخول الجنة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.

- ربنا أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد.

- ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة. ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا أنك رؤوف رحيم.

-رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي

-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة.. ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه.. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك.. وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك.. ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.

ونقول في دعاء دخول الجنة اللهم إني أسألك يا من أقرّ له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

دعاء الجنة مكتوب

دعاء الجنة مكتوب من أسباب دخول الجنة اماطة الأذى عن الطريق والصدقة والرضا وبر الوالدين وطاعة الله ورسوله والإكثارُ من ذكر الله والاستغفار، والاكثار من دعاء الجنة مكتوب ومن قراءة آية الكرسي أيضاً قولُ لا إله إلا الله واتباع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وصلاة النوافل إلى جانب ذلك هناك الكثير من الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة ولما كثر البحث عن دعاء الجنة مكتوب نقدمه في السطور التالية..

ويستحب في دعاء الجنة مكتوب أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفّرك، ونخلع ونترك من يكفّرك.

لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي فأرحمني.. إنك أرحم الراحمين. يا من إذا عظمت على عبده الذنوب وكثرة العيوب، فقطرة من سحائب كرمك لا تبقي له ذنباً، ونظرة من رضاك لا تترك له عيباً، أسألك يا مولاي أن تتوب علي وتغفر لي.

و يستحب أن نقول في دعاء الجنة مكتوب بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أعوذ بالله ممّا أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا، عزّ جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.

بسم الله على أهلي وديني، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم..

