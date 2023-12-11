غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب: رصدنا 8029 لجنة باليوم الأول للانتخابات ولا مخالفات

تابعت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورصدت عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، على مدار اليوم، من خلال فريق متابعة بلغ نحو 20 ألف متطوع، فضلًا عن أعضائها، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة؛ للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت التنسيقية -في تقريرها مساء يوم الأحد- أنه على مدار اليوم الأول تابعت ورصدت الغرفة 8029 لجنة في 27 محافظة، وقد رصد متابعينا انتظام العملية الانتخابية بعد ساعة الراحة حتى انتهاء التصويت في 9 مساءً ولم يتم رصد أية مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأوضحت أنه تم رصد تأخر فتح عدد قليل من اللجان في مدينة نصر و6 أكتوبر وانتظمت العملية الانتخابية بعد ذلك، وقد رصد متابعينا تعطل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فترة قصيرة نظرًا للضغط عليه لتواصل دخول المواطنين عليه لمعرفة لجانهم الانتخابية، لكن سرعان ما عاد الموقع للعمل دون أي مشكلات فنية به.

وتابعت أنه تم رصد زيادة في الإقبال بعد انتهاء ساعة الراحة وبعد خروج الموظفين، وشهدت معظم اللجان على مستوى الجمهورية زحامًا شديداً خلال الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الأول حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في 9 مساءً، وتلاحظ كثافة الحشود وطول انتظار الناخبين أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار في معظم اللجان، باستثناء لجان قليلة في بعض المحافظات شهدت إقبالاً ما بين متوسطًا وضعيفًا في الفترة المسائية.

ولفتت إلى أنه تم رصد تزايد ملحوظ في إقبال ومشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقبال كبير للمرأة في العديد من اللجان، ومن خلال متابعة معظم اللجان الانتخابية جاءت محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة ومن محافظات الصعيد سوهاج والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر تصويتًا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالداخل، وشهدت محافظات أسيوط والإسماعيلية وقنا إقبالا متوسطاً.

24 سفارة و67 دبلوماسيا



وتجرى عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألف و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزا انتخابيا، ويتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيا يتابعون الانتخابات، و14 منظمة دولية بـ220 متابعا، و62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ22 ألفا و340 متابعا، و115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ528 متابعا، و70 وسيلة إعلامية محلية بـ4 آلاف و218 صحفيا وإعلاميا.

وأغلقت اللجان أبوابها في الساعة 9 مساء حسب قرارات الهيئة الوطنية مع استمرار عمل بعض اللجان بعد الساعة 9م نظرًا لوجود إقبال غير مسبوق من الناخبين في حرم اللجان وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية الانتخاب حتى آخر ناخب في حرم جمعية الانتخاب.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.