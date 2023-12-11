أستاذ العلاقات الدولية: الشعب المصري وجه رسالة قوية بمشاركته في الانتخابات

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشهد الانتخابات تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خاصة المراسلين الأجانب والذين وصلوا حتى شمال سيناء والعريش وهي رسالة واضحة لكل العالم، إذ أن سيناء هي المكان الذي كان يرتع فيه الإرهاب وتم تطهيره بدماء القوات المسلحة والشرطة وكذلك المواطنين من أهالي سيناء.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "فارس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن ما حدث اليوم يؤكد أن الدولة المصرية نجحت في السيطرة على كل شبر من أراضيها، والشعب المصري ملتف حول الدولة المصرية في مواجهة أي تحديات.

وتابع، أن أهالي سيناء والشعب المصري بالكامل وجهوا رسالة كاملة لإسرائيل وأمريكا أن الدولة المصرية بالتنمية وبالمحاربة على الإرهاب، ترفض التهجير، لافتا إلى أن مصر صرفت على شمال سيناء أكثر من 600 مليار جنيه، فضلا عن خطة تنمية شاملة بمشاركة كل القوى السياسية وقيادات القبائل في سيناء للعمل على العديد من الخطط المختلفة.