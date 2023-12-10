اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمعون في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، اقتراحا بالسماح بعودة بعض العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى العمل الزراعي والبناء في إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه يعارض ذلك بشدة، بينما يقال إن نتنياهو يفضل مثل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على منطقة ميدان فلسطين في غزة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، مكاتب حكومة حماس والبنية التحتية التابعة لها.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، إن “منطقة ميدان فلسطين تضم مكتب يحيى السنوار، ومكاتب حكومية، وأصولًا لكبار مسؤولي حماس، وهناك شبكة من الأنفاق”.

وأضاف أن “هذه هي منطقة مركز القيادة الرئيسي، حيث كان كبار أعضاء حماس في 7 أكتوبر وأثناء القتال، وأثناء القتال، انتقلوا إلى مناطق أخرى”.

وتابع قائلا: “هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى”.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن “القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل ونحن الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس”.