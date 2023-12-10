عاجل
أخبار التعليم... كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم للمنح الدراسية خارج مصر 2024 ... يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z أخبار التوك شو.. موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر.. حملة السيسي: المصريون يضربون أروع الأمثلة أمام صناديق الانتخابات منسق حملة عبدالسند يمامة بالجيزة: العملية الانتخابية تمت بحيادية ونزاهة في اليوم الأول هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمعون في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، اقتراحا بالسماح بعودة بعض العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى العمل الزراعي والبناء في إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه يعارض ذلك بشدة، بينما يقال إن نتنياهو يفضل مثل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على منطقة ميدان فلسطين في غزة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، مكاتب حكومة حماس والبنية التحتية التابعة لها.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، إن “منطقة ميدان فلسطين تضم مكتب يحيى السنوار، ومكاتب حكومية، وأصولًا لكبار مسؤولي حماس، وهناك شبكة من الأنفاق”.

الشتاء يزيد من الأزمة الإنسانية في غزة

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

وأضاف أن “هذه هي منطقة مركز القيادة الرئيسي، حيث كان كبار أعضاء حماس في 7 أكتوبر وأثناء القتال، وأثناء القتال، انتقلوا إلى مناطق أخرى”.

وتابع قائلا: “هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى”.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن “القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل ونحن الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس”.

مجلس الحرب الإسرائيلي تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

تصادم قطارين في إيطاليا يسقط 17 مصابا على الأقل

ردا على الإيقاد.. الخارجية السودانية تكشف شروط البرهان للقاء حميدتي

اجتماع مهم في البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي يدعو زيلينسكي لزيارة أمريكا

إدارة بايدن تضع خطة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

واشنطن ستحرق دميتها.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا

خلافات داخل حزبه.. الأمريكيون غير راضين عن سياسة بايدن بحرب إسرائيل وحماس

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

مارسيل كولر يحقق رقما كارثيا مع الأهلي | تفاصيل

اليونيسف: لا خطة لسحب موظفينا من غزة رغم خطورة الوضع

حملة عبد السند يمامة تشيد بالانتخابات الرئاسية: التصويت بسلاسة دون أي شكاوى

لماذا دعا البخاري على نفسه بالموت قبله بأيام؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب

رويترز: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت يوم الثلاثاء على مطلب لوقف فوري لإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

ولادة وملابس إحرام| مواقف تصدرت المشهد في أول يوم بانتخابات الرئاسة 2024

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ