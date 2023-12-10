القومي لحقوق الإنسان: لأول مرة نرى أحزابا تمارس العمل السياسي بشكل منظم في عملية انتخابية

أشاد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بممارسة الأحزاب في العمل الانتخابي، خلال انتخابات الرئاسة 2024، قائلاً: "لأول مرة نشوف أحزاب تمارس العمل السياسي بشكل منظم".

وأوضح في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن مزاج الناخب المصري معقد، وأنه أول ما يشعر بالخطر؛ يذهب للانتخابات، قائلاً: “أول ما بيحس بالخطر؛ بيذهب للانتخابات”.

وأضاف: “كان هناك ازدحام على غير العادة في أول أيام الانتخابات، ونواب البرلمان كانوا موجودين على الأرض، بكتلهم، وقواعدهم المعروفة”.

وواصل “محافظة الإسكندرية كان فيها مشاركة كبيرة للشباب، ومحتاجين نعرف النسب وندرس الأسباب”.

وتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بعد ضربة البداية في اليوم الأول للانتخابات ما بين 47-50%، مضيفا: "لو استمر العمل المنظم بنفس النسق؛ ربما تزيد نسب المشاركة، بما يزيد عن انتخابات 2014 و2018".